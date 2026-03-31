Ученый Бергаль-Кувикас предположила, что супервулканы активизировались из-за окончания ледникового периода

Ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ имени Витуса Беринга Ольга Бергаль-Кувикас поделилась выводами о причинах извержений супервулканов. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По ее мнению, окончание ледникового периода могло спровоцировать мощные взрывные извержения суперкальдер — обширных котловин вулканического происхождения. Суперкальдера способна выбросить пепел на высоту более 25 километров, причем объем выброса может достигать тысячи кубических километров.

Когда 11–12 тысяч лет назад завершился ледниковый период, Земля начала оттаивать, и нагрузка на вулканы уменьшилась. Новые данные анализа изотопов кислорода показали, что ледниковая вода могла проникать в верхнюю часть магматического очага, добавил RT.