Ученый Багрянский рассказал, что ядерные технологии позволяют избирательно уничтожать раковые клетки

Заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Петр Багрянский в Открытой студии «ФедералПресс» рассказал о развитии ядерных технологий в медицине.

Специалист отметил, что для лечения рака можно использовать нейтронную терапию, при которой в опухоль вводятся радиоактивные изотопы. Это позволяет избирательно уничтожать раковые клетки.

«Если придумать фармацевтический метод для внедрения в раковую опухоль препарата, содержащего ядра "бора-10". В окружающих тканях его концентрация будет намного меньше. Исходя из этого можно достичь воздействия на клеточном уровне», — заявил Багрянский.

Заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН также сообщил о разработке компактного устройства для производства нейтронов и реализации проекта СКИФ — уникального комплекса в наукограде Кольцово.