Ученый Арефьев объяснил, что белая голубика лишена пигмента антоциана, который обладает целебными свойствами

Жительница села Горки в Шурышкарском районе собрала на местных болотах три литра белой голубики. Необычную находку она выложила в социальной сети. Сотрудник ИПОС ТюмНЦ СО РАН Станислав Арефьев объяснил «ФедералПресс» , что белая голубика — это ягода-альбинос.

Пользователи соцсети начали выкладывать свои версии, откуда взялась белая ягода в тундре. Некоторые предположили, что это результат мутации растения из-за плохой экологии, другие заявили, что белая голубика безопасна и по вкусу не уступает традиционной.

Как отметил ученый, ее необычный цвет вызван генетической мутацией. По словам Арефьева, ягоды-альбиносы сохраняют вкусовые качества, но менее полезны, так как лишены пигмента антоциана, который обладает целебными свойствами.

Эксперт добавил, что голубика, в том числе и белая, встречается не только на Крайнем Севере. На юге Тюменской области она растет по окраинам верховых болот в Тобольском, Уватском и Тюменском районах. Однако на юге региона ее намного меньше, чем на севере.