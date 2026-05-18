Ученый Ананьева рассказала, что экзопланеты можно обнаружить даже с помощью любительских телескопов

Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН Владислава Ананьева поделилась информацией с РИА «Новости» о том, как можно обнаружить экзопланеты, известные как «горячие юпитеры».

По ее словам, эти космические объекты возможно зафиксировать даже с помощью любительских телескопов. Для этого требуется телескоп с диаметром в 10 сантиметров и возможность проводить фотометрические измерения каждые 10 минут. Это оборудование позволяет отслеживать изменения блеска звезды и фиксировать транзиты, отметил «Ридус».

«Горячие юпитеры» — это газовые гиганты с массой от 0,3 до 13 масс Юпитера, которые обращаются вокруг своей звезды менее чем за 10 дней. Несмотря на то что они не самые распространенные среди экзопланет, их относительно легко обнаружить, что позволило ученым изучить несколько сотен таких объектов.

Используя транзитный метод, исследователи определяют наличие экзопланеты по изменениям в блеске звезды, которая тускнеет при прохождении планеты перед ней. Анализируя степень изменения блеска и время транзита, ученые могут определить размер экзопланеты и период ее обращения.