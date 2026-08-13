Ученые выявили риски сочетания подсластителей с лекарствами

Кембриджские ученые обнаружили более 100 вариантов взаимодействия сахарозаменителей с лекарствами и другими веществами. Опыты пока проводили только на бактериальных культурах, передает ridlife.ru .

Исследователи проверили 39 коммерческих подсластителей на 25 штаммах кишечных бактерий, включая полезные и потенциально патогенные виды. Примерно в 75% случаев вещества меняли рост хотя бы одного вида бактерий.

На следующем этапе ученые соединили подсластители с кофеином, ванилином, ароматизаторами и восемью распространенными препаратами. Они зафиксировали более 100 типов взаимодействий: 34 усиливали эффект, 68 ослабляли его.

Наиболее негативный результат дала комбинация изостевиола с антидепрессантом дулоксетином. Она подавляла бактерии Roseburia intestinalis и Parabacteroides merdae, снижала разнообразие микробиома и нарушала работу клеток, регулирующих иммунитет и воспаление.

Авторы подчеркнули, что эксперимент проходил в лаборатории без участия людей. Для оценки последствий таких сочетаний для организма потребуются доклинические и клинические исследования, сообщает nashgorod.ru.