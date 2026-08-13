Ученые выявили разные механизмы действия плацебо на боль

Исследование с участием 409 добровольцев показало, что реакция мозга на плацебо зависит от того, как у человека сформировали ожидание улучшения, передает ridlife.ru .

Ученые объединили результаты томографии мозга 409 добровольцев из 16 лабораторий разных стран. Они установили, что плацебо действует по-разному при словесном внушении и после личного опыта облегчения боли.

Когда человеку только обещали положительный эффект, активировались зоны мозга, связанные с вниманием и когнитивным контролем. Это частично ослабляло восприятие боли.

Если доброволец сам убеждался в эффективности плацебо, включались другие нейронные механизмы. Ученые зафиксировали более сильное подавление активности сенсорной коры и островковой доли, которые участвуют в обработке болевых сигналов.

Авторы работы отметили, что различия в реакции мозга не были случайными отклонениями. Результаты подтверждают, что плацебо вызывает реальные изменения в работе организма и может помочь в разработке методов лечения боли, пишет newsnn.ru.