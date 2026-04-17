Ученые выявили причину непригодности пустынных планет для жизни

Исследователи из Вашингтонского университета установили, что планеты с ограниченным количеством воды на поверхности не могут поддерживать жизнь. Об этом сообщилсайт «Известия» со ссылкой на издание Phys.org.

«Нас интересовали засушливые планеты с очень ограниченными запасами поверхностной воды — значительно меньше одного земного океана», — рассказала ведущий автор исследования, докторант Вашингтонского университета Хаскель Уайт-Джанелла.

Для поддержания геологического углеродного цикла, который регулирует температуру поверхности, планете размером с Землю необходимо не менее 20–50% воды земных океанов. Этот процесс обеспечивает обмен углерода между атмосферой и недрами планеты. Если воды недостаточно, цикл нарушается, что приводит к накоплению вулканического углекислого газа в атмосфере и испарению остатков воды. В результате планета становится необитаемой.

Авторы предполагают, что подобный сценарий мог реализоваться на Венере, которая сопоставима с Землей по размерам и возрасту, но имеет крайне высокие температуры на поверхности и атмосферное давление, в 90 раз превышающее земное. Возможно, Венера изначально сформировалась с меньшим количеством воды, что дестабилизировало углеродный цикл и уничтожило любую возможную жизнь.

Это исследование предлагает дополнительный критерий для поиска внеземной жизни — наличие достаточного количества воды для поддержания углеродного цикла.