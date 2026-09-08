Ученые выяснили происхождение мрамора античной статуи из Эрмитажа

Специалисты Государственного Эрмитажа и Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского определили происхождение мрамора, из которого сделана Венера Таврическая — одна из самых известных античных скульптур в собрании Государственного Эрмитажа, сообщил сайт Zvezdanews .

Для этого ученые провели комплексное исследование, изучив образцы камня с помощью микроструктурного сканирования, химического и изотопного анализов. Толщина подготовленного микрошлифа была меньше человеческого волоса, что позволило минимизировать вмешательство в структуру исторического памятника.

Результаты показали, что Венера Таврическая была изготовлена в Римской империи во времена династии Антонинов во II веке нашей эры. Скульптор использовал мрамор с греческого острова Парос, который в античности считался одним из наиболее престижных материалов.

Венеру Таврическую нашли под Римом в 1719 году без рук и с отделенной головой. Представители Петра I смогли приобрести скульптуру и доставить ее в Санкт-Петербург. Сначала статуя находилась в Летнем саду и Таврическом дворце, а позднее вошла в коллекцию Эрмитажа.

Статуя считается римской репликой Афродиты Книдской работы древнегреческого скульптора Праксителя. Исследователи до сих пор не знают точно, кем и для кого была изготовлена Венера Таврическая, а также принадлежат ли ее голова и тело одной изначальной композиции.

Следующим этапом работы станет изучение следов красочного слоя. Античные мраморные скульптуры первоначально были полихромными, поэтому специалисты намерены установить, какие цвета использовали при оформлении Венеры.