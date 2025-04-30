Ученые выяснили, что слова в песнях помогают переживать сложные моменты в жизни

Ученые из Еврейского университета выяснили, как тексты влияют на эмоции человека. Специалисты установили, что слова в песнях помогают людям переживать сложные моменты жизни, написал сайт gazetametro.ru .

Исследователи проанализировали 2800 треков, которые жители 11 стран слушали во время пандемии COVID-19. Выяснилось, что композиции о потере и смерти чаще выбирали те, кто пытался отвлечься от проблем. А песни о принадлежности и внутреннем поиске были популярны среди людей, которые страдали от изоляции. При этом темп и гармония музыки не были связаны с эмоциональными потребностями слушателей, рассказал «Ридус».

По словам ведущего автора исследования Рони Гранота, слова песен помогают выразить невысказанные чувства. Благодаря текстам люди могут поделиться своими переживаниями, будь то боль, надежда или ностальгия.

Хотя музыка сама по себе полезна для психики, именно тексты имеют особое значение для эмоциональной регуляции. Это открытие может изменить музыкальную терапию и подходы стриминговых платформ.