Ученые выяснили, что симптомы депрессии во взрослом возрасте могут указывать на риск деменции

Специалисты выяснили, что определенные симптомы депрессии во взрослом возрасте могут указывать на повышенный риск развития деменции в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Medical Xpress .

Ученые установили, что опасность представляет не депрессия в целом, а наличие шести специфических симптомов: потеря уверенности в себе, неспособность справляться с проблемами, отсутствие тепла и привязанности к другим, постоянная нервозность, неудовлетворенность выполнением задач и трудности с концентрацией внимания, написали «Известия».

Ведущий автор исследования, доктор Филипп Франк, подчеркнул: «Риск деменции связан с отдельными симптомами депрессии, а не с самим диагнозом».

В ходе исследования были проанализированы данные 5811 участников, наблюдавшихся с 1997 по 2023 год. За 25 лет у 10,1% участников была диагностирована деменция. У тех, кто в среднем возрасте испытывал пять и более депрессивных симптомов, риск развития деменции оказался на 27% выше. При этом ключевую роль играли именно шесть перечисленных симптомов.

Профессор Мика Кивимяки отметил, что симптомы депрессии сильно различаются и часто перекрываются с тревожностью, что позволяет выявлять людей с повышенным риском неврологических заболеваний.

Также журнал Science Daily 17 ноября сообщил о снижении риска деменции на 39% при ежедневном прослушивании музыки. Пожилые люди, которые слушают музыку каждый день, на 17% реже сталкиваются с когнитивными нарушениями.