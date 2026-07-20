Ученые выяснили, что регулярное чтение книг помогает продлить жизнь на 20%

Регулярное чтение книг — это не просто хобби, а научно доказанный способ продлить жизнь. Согласно данным источника argumenti.ru , люди, которые постоянно обращаются к литературе, живут в среднем на 20% дольше тех, кто игнорирует печатное слово.

Ученые объясняют этот феномен комплексным воздействием на организм. Всего шесть минут чтения способны снизить уровень стресса на 70%, что значительно бережет сердечно-сосудистую систему. У библиофилов заметно медленнее ухудшаются когнитивные способности с возрастом, а мозг получает мощную тренировку нейропластичности, отметил URA.RU.

Исследования показывают, что даже спустя несколько дней после прочтения в мозге сохраняются изменения в зонах, отвечающих за язык и тактильные ощущения. Кроме того, дети, выросшие в окружении книжных полок, во взрослом возрасте демонстрируют лучшие навыки в учебе и освоении технологий.

Максимальный оздоровительный эффект достигается при ежедневном чтении продолжительностью около 30 минут. По мнению специалистов, именно такой режим запускает защитные механизмы организма без перегрузки внимания. При этом формат книги значения не имеет: бумажный том или электронная версия работают одинаково эффективно, если текст вызывает эмоциональный отклик.