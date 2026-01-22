Ученые выяснили, что проживание рядом с уличными деревьями может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в научном журнале Environmental Epidemiology .

Американские специалисты изучили связь между типами зеленых насаждений и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании использовались данные почти 89 тысяч женщин — участниц долгосрочного проекта Nurses’ Health Study. Ученые применили алгоритмы глубокого обучения для анализа более 350 миллионов уличных изображений Google Street View по всей территории США, написали «Известия».

Исследователи оценили, какая доля видимого уличного пространства в радиусе 500 метров от места жительства участниц приходится на деревья, траву и другую низкую растительность. Затем эти данные сопоставили с подтвержденными случаями инфарктов и инсультов.

Результаты показали: увеличение доли уличных деревьев ассоциировалось со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 4% в пределах межквартильного диапазона. При этом большая представленность газонов и другой низкой растительности коррелировала с повышенным риском сердечно-сосудистых событий.

Авторы подчеркивают, что эффект сохранялся независимо от региона проживания, плотности застройки, уровня загрязнения воздуха и социально-экономического статуса районов. Это указывает на различия между типами зеленых зон: деревья эффективнее снижают уровень шума, температуры и загрязнения воздуха, а также могут способствовать снижению стресса.