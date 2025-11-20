Ученые выяснили, что присутствие кошек в доме может увеличивать вероятность развития шизофрении

Специалисты Центра исследований психического здоровья Квинсленда провели анализ 17 научных работ, выполненных в 11 странах за 44 года, и обнаружили, что присутствие кошек в доме может увеличивать вероятность развития шизофрении и сопутствующих психических расстройств почти вдвое. Обзор подготовлен под руководством психиатра Джона МакГрата и опубликован в журнале Schizophrenia Bulletin .

Исследователи установили статистически значимую связь между наличием кошек и вероятностью возникновения расстройств шизофренического спектра. Предполагается, что важную роль играет паразит Toxoplasma gondii, заразиться которым можно через плохо термически обработанное мясо, загрязненную воду или при контакте с кошачьими экскрементами, написал телеканал «Санкт-Петербург».

В США около 40 миллионов человек являются носителями Toxoplasma gondii, причем большинство из них не ощущают каких-либо симптомов. Научные исследования показывают, что паразит способен проникать в центральную нервную систему и влиять на работу нейротрансмиттеров. Этот эффект связывают с изменениями в поведении, психотическими симптомами и повышением риска неврологических и психических расстройств, включая шизофрению.

Ученые подчеркивают необходимость проведения более масштабных и методологически строгих исследований для определения, является ли наличие кошки самостоятельным фактором риска развития психических заболеваний.