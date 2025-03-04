Ученые выяснили, что перерыв в использовании смартфона приводит к изменениям в мозге

Местоположение относительно телефона и последнее взаимодействие с ним могут многое сказать об уровне зависимости от цифровых устройств. Новое исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior , показывает, как сокращение времени использования смартфонов влияет на мозговую активность.

С момента появления первых смартфонов прошло менее двух десятилетий, и ученые продолжают изучать их влияние на наше поведение и когнитивные функции. Однако уже сейчас известны некоторые симптомы «абстинентного синдрома», возникающие при временном отказе от постоянного использования телефона, написала «Мойка78».

Согласно исследованию, даже трехдневный перерыв в использовании мобильного устройства может привести к изменениям в активности мозга. Поэтому важно искать баланс между использованием гаджетов и реальной жизнью.