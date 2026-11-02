Ученые выяснили, что ночная тревога из-за шорохов и звуков связана с работой мозга во время сна

Мозг человека во время сна продолжает обрабатывать внешние сигналы и в условиях нехватки данных склонен перестраховываться, воспринимая нейтральные звуки как угрозу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Trends in Cognitive Sciences.

Нервная система избирательно реагирует на ночные шумы и сопоставляет их с прошлым опытом. В темноте мозг достраивает недостающие детали и чаще выбирает тревожный сценарий, поскольку пропустить опасность рискованнее, чем испугаться бытового звука.

Кроме того, на границе сна и бодрствования могут возникать слуховые иллюзии или сонный паралич. Рассинхронизация процессов в мозге приводит к тому, что внутренние образы ошибочно воспринимаются как реальные звуки или присутствие постороннего.