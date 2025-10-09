Ученые выяснили, что наличие сильного чувства цели влияет на снижение когнитивных нарушений

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили фактор, который может предотвратить развитие деменции и других когнитивных нарушений. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на American Journal of Geriatric Psychiatry.

Специалисты провели исследование и выяснили, что «наличие у человека сильного чувства цели в жизни связано со снижением риска на 28% и более поздним началом развития когнитивных нарушений среди исследованных этнических или расовых групп, даже среди тех, кто имеет генетический риск деменции».

В исследовании приняли участие более 13 тысяч человек старше 45 лет.