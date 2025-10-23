Ученые выяснили, что музыка может быть более эффективным для восстановления умственной активности способом, чем тишина

Исследователи выяснили, что прослушивание музыки может быть более эффективным для восстановления умственной активности, чем тишина. Об этом написал «Петербург2» .

Профессор Цзинь Лю и его международная команда провели эксперимент с участием 30 студентов. После прохождения сложного теста на концентрацию внимания, участников разделили на две группы: одни слушали спокойную инструментальную музыку, другие отдыхали в тишине. Результаты, опубликованные в журнале Applied Psychophysiology and Biofeedback, показали, что у тех, кто слушал музыку, наблюдалось восстановление альфа-ритма мозга, связанного с бодростью и ясностью мышления. У них также снизилась активность медленных волн, возникающих при усталости. В то же время у тех, кто отдыхал в тишине, таких изменений не было.

По мнению авторов работы, музыка способна «перезапустить» мозг после умственной нагрузки, регулируя эмоциональный фон и способствуя восстановлению когнитивных функций.