Ученые выяснили, что кишечные бактерии могут способствовать бессоннице

Микробы кишечника могут влиять на качество сна. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Focus.

По данным ученых, нарушения сна могут быть связаны с составом микробов в кишечнике, а привычки сна — влиять на здоровье кишечника. Эти выводы позволяют лучше понять причины бессонницы и разработать новые подходы к ее лечению.

Специалисты считают, что в будущем лечение бессонницы может включать пробиотики (например, йогурт или квашеную капусту), пребиотики или фекальные трансплантации. Микробиом кишечника может служить биомаркером для оценки эффективности терапии.

Для анализа связи между бессонницей и микробами использовался метод менделевской рандомизации. Исследователи сопоставили гены, связанные с бессонницей, с определенными видами кишечных бактерий. Анализ показал, что 41 тип кишечных бактерий может способствовать бессоннице.