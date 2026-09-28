Ученые выяснили, что хронический стресс влияет на ухудшение когнитивных функций у пожилых

Влияние длительного нервного перенапряжения на ментальные способности людей старше 50 лет различается в зависимости от их пола и происхождения. Об исследовании сотрудников Медицинской школы Университета Уэйк-Форест сообщили «Известия» .

Научная группа протестировала 3873 добровольцев, чей средний возраст составил 64,8 года. О выводах специалистов написал журнал Alzheimer’s & Dementia.

Выяснилось, что у женщин сильное хроническое напряжение сопряжено с заметным ослаблением языковых навыков и концентрации, тогда как у латиноамериканцев сильнее страдало запоминание информации. В то же время развитое дружеское и семейное окружение способствовало сохранению внимания независимо от демографических параметров.

Ведущий автор проекта Мишель М. Милке напомнила, что мониторинг носил исключительно наблюдательный характер и лишь отражает статистические корреляции.