Ученые выяснили, что генетические мутации увеличивают риск внезапной остановки сердца у молодых

В журнале JACC: Clinical Electrophysiology были опубликованы результаты исследования, которое проливает свет на причины внезапной остановки сердца у молодых людей. Ученые выяснили, что в большинстве случаев это явление связано с генетическими мутациями и нарушением электрической активности сердца, сообщила «Свободная Пресса» .

В ходе исследования авторы изучили геномы более трех тысяч человек, переживших остановку сердца. Было обнаружено, что повреждения 15 генов повышают риск опасного нарушения. Среди людей младше 29 лет опасные генетические варианты встречались примерно у 10%, тогда как у людей 70 лет и старше — лишь в 3% случаев.

Авторы работы рекомендуют проходить генетическое тестирование в тех семьях, где уже фиксировались случаи внезапной остановки сердца.