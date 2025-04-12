Ученые вычислили место падения нового метеорита в Челябинской области

Ученые УрФУ поедут в экспедицию на поиски нового метеорита в Челябинской области

В Челябинской области 23 марта 2025 года упал метеорит. Сотрудники лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета отправятся в экспедицию на поиски его обломков, сообщил ТАСС .

Руководитель лаборатории Виктор Гроховский рассказал, что болид зафиксировали одновременно несколько камер в Челябинской области, в Ирбите и в Курганской области.

Уральцам везет на падения метеоритов — один ученые нашли в 1949 году в Кунашакском районе, другой упал в 2013 году, третий — в марте.

«Расчеты показали место его падения — наш отряд уже трижды выезжал в тот район, но там ничего не найдено. Мы скорректировали данные и в ближайшие дни вновь планируем экспедицию», — сказал глава Extra terra consortium.

В феврале 2024 года в интернете появилось видео НЛО над Челябинском. Местные жители приняли его за очередной метеорит, однако МЧС заявило, что ролик фейковый.