Ученые воссоздали меняющее цвет древнеримское стекло кубка Ликурга

Исследователи Шеффилдского университета воспроизвели оптический эффект древнеримского кубка Ликурга, меняющего оттенок в зависимости от освещения. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщили «Известия» .

Специалисты изучили состав фрагмента дихроичного стекла IV века и восстановили античную технологию. Секрет заключается в добавлении мельчайших частиц золота и серебра в расплавленную массу.

Как объяснила специалист университета Лиза Холландс, при прохождении света наночастицы поглощают синие и зеленые лучи, из-за чего сосуд кажется красно-оранжевым, а при отражении рассеивают свет, придавая поверхности зеленый тон.

Почетный профессор Университетского колледжа Лондона Иэн Фристоун отметил, что древним мастерам было крайне сложно контролировать процесс плавки, поскольку на итоговый цвет влияло даже положение изделия в печи.