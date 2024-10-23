Ученые вернули зрение слепым с помощью импланта

Ученые из компании Science Corporation разработали имплантат сетчатки Prima, который позволил полностью вернуть зрение пациентам. Об этом сообщил журнал Science .

Карманный процессор позволит регулировать яркость и масштаб. Камера фиксирует визуальную информацию, а солнцезащитные линзы для оптимального использования ослабляют уровень окружающего освещения.

Всего ученые вживили импланты 38 участникам испытания еще год назад. Все они потеряли зрение из-за географической атрофии. В результате эксперимента испытуемые смогли четко распознавать лица и читать. В среднем они смогли различить по таблице 23 буквы, а максимальное улучшение составило 59 букв. Медики уже начали работу над выпуском импланта на массовый рынок.

Интерфейс Science Eye представляет собой беспроводной миниатюрный субретинальный имплантат, сопряженный очками и с карманным компьютером. Он предназначен для возвращения зрения, утраченного из-за сухой возрастной макулярной дегенерации и пигментного ретинита.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск анонсировал проект Blindsight. По его словам, имплант восстановит зрение даже у тех, кто родился слепым.