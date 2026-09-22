Ученые установли, что статины могут снижать риск тяжелых респираторных инфекций у пожилых людей

Британские и немецкие ученые выяснили, что прием статинов может быть связан со снижением риска госпитализации из-за тяжелых респираторных инфекций у людей старше 65 лет. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на журнал Open Forum Infectious Diseases.

Исследователи проанализировали данные более 213 тысяч человек, которые в течение нескольких сезонов не вакцинировались против гриппа. Около 35,5 тысячи участников начали принимать статины, остальных включили в контрольную группу.

После учета сопутствующих заболеваний и других факторов выяснилось, что начало терапии статинами было связано со снижением риска госпитализации из-за острых респираторных инфекций на 17%. Вероятность попасть в больницу с пневмонией оказалась ниже на 14%.

При этом доказать аналогичный эффект в отношении гриппа исследователям не удалось из-за малого количества случаев заболевания.

Авторы предполагают, что статины могут влиять на тяжесть инфекции благодаря противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам. Однако ученые подчеркивают, что исследование было наблюдательным и не доказывает, что именно статины защищают от тяжелых ОРИ. Результаты не являются основанием для приема таких препаратов без медицинских показаний.