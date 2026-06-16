Ученые установили связь между физическими упражнениями и улучшением психического здоровья

Физические упражнения способны облегчить симптомы тяжелого депрессивного расстройства, поскольку влияют на области мозга, отвечающие за настроение и память. К такому выводу пришли ученые, сообщил MK.Ru .

По данным исследователей, во время физической активности мышцы выделяют в кровоток специфические белки — миокины. Специалисты изучили апелин как потенциальный медиатор здоровья мозга. Он естественным образом вырабатывается скелетными мышцами, и его количество увеличивается при нагрузке.

Эксперименты на самцах мышей показали, что мыши, которые бегали в колесе, демонстрировали улучшение настроения во всех поведенческих тестах. В крови и мозговой ткани тренирующихся мышей обнаружился повышенный уровень апелина.

Результаты подчеркивают связь между физической подготовкой и психическим здоровьем. Поддержание мышечной силы и работоспособности может быть ключом к предотвращению депрессии, добавил сайт therussiannews.ru.