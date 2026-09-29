Ученые Университета Цукубы выяснили, что кофеин продлевал мощность спринтов не менее 3,5 часа
Кофеин, принятый примерно за час до нагрузки, повышал мощность повторных велосипедных спринтов даже спустя 3,5 часа после приема. Об этом сообщили ученые Университета Цукубы по итогам эксперимента с участием 12 человек, пишут «Известия».
В испытании участвовали 12 здоровых молодых людей — восемь мужчин и четыре женщины. Средний возраст составлял 24 года. Каждый проходил два испытания: перед одним получал кофеин из расчета 5,5 мг на килограмм массы тела, перед другим — плацебо. Порядок определяли случайным образом; ни участники, ни проводившие испытание исследователи не знали, какой вариант использовался в конкретный день.
Примерно через час после приема кофеина или плацебо добровольцы начинали упражнения на велотренажере. Они выполняли три серии с интервалами в течение нескольких часов. Каждая серия включала пять минут езды с умеренной нагрузкой, а затем шесть предельно интенсивных спринтов продолжительностью по пять секунд. Такой протокол позволял сравнить действие кофеина в начале испытания и на более поздних этапах.
Исследователи измеряли среднюю и пиковую мощность спринтов, брали образцы крови для определения концентрации кофеина и норадреналина, фиксировали частоту сердечных сокращений и показатели дыхания. Участников также просили оценить, насколько тяжелой кажется нагрузка и насколько сильно болят мышцы ног. Отдельно с помощью ультразвуковых методов оценивали показатели кровотока, связанного с кровоснабжением головного мозга.
По сравнению с плацебо средняя мощность повторных спринтов при приеме кофеина была выше на 0,5–2,4%. Преимущество сохранялось на протяжении испытания, в том числе спустя 3,5 часа после приема. Во второй и третьей сериях выросла и пиковая мощность: разница достигала 3,7%. Речь идет об улучшении конкретного показателя в лабораторном упражнении, а не о таком же сокращении времени дистанции или гарантированном преимуществе в матче.