Ученые Университета Ковентри заявили, что холодные ванны провоцируют переедание

Специалисты из Университета Ковентри выяснили, что холодные ванны способны спровоцировать переедание. Об этом сообщил therussiannews.ru со ссылкой на публикацию в Physiology & Behavior.

По данным ученых, после нахождения в воде с температурой +16 градусов в течение 30 минут участники эксперимента в среднем потребляли на 240 килокалорий больше, чем после теплой ванны или отдыха в комнате.

По мнению исследователей, это связано с «постохлаждением» — состоянием, когда температура тела продолжает падать после выхода из воды. Такой эффект может стимулировать участки мозга, отвечающие за ощущение энергетического дефицита, что приводит к потреблению большого количества пищи.