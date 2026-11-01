Ученые связали лишний год в школе со снижением риска деменции в старости

Один дополнительный год учебы в школе способен уменьшить риск развития деменции в пожилом возрасте даже при наследственной уязвимости. Об исследовании ученых из США, опубликованном в журнале PNAS, сообщило издание Ferra.ru .

Специалисты изучили итоги британской реформы 1972 года, сместившей минимальную планку выпуска из школы с 15 на 16 лет. Они сопоставили показатели здоровья участников биобанка UK Biobank, за которыми наблюдали вплоть до достижения 65 лет.

Оказалось, что у проучившихся дольше деменцию и болезнь Альцгеймера выявляли реже. Кроме того, лишний учебный год коррелировал с более высоким уровнем дохода и снижением частоты инфарктов и инсультов. Конкретные механизмы обнаруженной закономерности исследователи пока не определили.