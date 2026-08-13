Ученые связали клюквенный сок с улучшением памяти и снижением стресса

Исследователи Королевского колледжа Лондона сообщили, что клюквенный сок может улучшать память и снижать уровень гормона стресса, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В исследовании участвовали 72 человека в возрасте от 20 до 26 лет. В течение 12 недель одна группа ежедневно выпивала 236 миллилитров клюквенного сока, а другая получала похожий по вкусу и цвету напиток без полифенолов.

У участников, которые пили клюквенный сок, снизился уровень кортизола. Они также лучше справились с заданиями на кратковременную и вербальную память.

Ученые связали эффект с полифенолами, которыми богата ягода. При этом они подчеркнули, что одной клюквы недостаточно для заметного улучшения здоровья мозга: рацион должен включать разнообразные растительные продукты.