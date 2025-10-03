Ученые СПбГУ выяснили, что загрязнение соляных озер Крыма угрожает уникальной природе полуострова

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) зафиксировали серьезное ухудшение состояния солевых водоемов на западе Республики Крым. Об этом сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу вуза.
Исследование показало, что наибольшее негативное влияние оказали человеческая активность и хозяйственное освоение региона. Например, вода озер перекопской группы полностью изменилась после начала активной эксплуатации местности в середине XX века.
Источник пресной воды из Северо-Крымского канала усугубил ситуацию, вызвав значительное изменение состава некоторых озер Евпаторийской группы.
