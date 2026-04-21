Ученые СПбГУ разработали программу для моделирования прорывов плотин

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали новую технологию для более точного прогнозирования прорывных паводков. Программа позволяет моделировать прорывы грунтовых плотин и ледниковых озер, учитывая сложные процессы разрушения, написал «Петроград» .

Как сообщили в пресс-службе СПбГУ, система анализирует структуру грунта и различия его свойств в разных участках. Это дает возможность более точно рассчитывать сценарии аварий, включая перелив воды и разрушение дамбы изнутри за счет фильтрации.

Разработчики подчеркнули, что многие существующие подходы не учитывают важные параметры и имеют ограниченную точность. Новая модель расширяет возможности прогнозирования и позволяет заранее оценивать риски.

Испытания программы проводились на реальных примерах в России и за рубежом. Результаты показали, что программу можно применять для предупреждения последствий паводков и планирования защитных мер.