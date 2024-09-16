Ученые сообщили об усилении солнечной активности с начала века

Индекс солнечной активности достиг максимума в XXI веке, однако чтобы понять, к каким последствиям это приведет, нужно продолжать наблюдения. Об этом рассказал РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Этот показатель измеряют с XVIII века по числу пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Ученый предположил, что светило перешло в очередной 100-летний рост, но, чтобы понять это, нужно больше времени.

«К последствиям прямо сейчас это никаким не приведет. Год как был высоко активным, так и останется. Активность точно от этого не упадет, но и не вырастет сильно», — добавил он.

Директор института Анатолий Петрукович добавил, что показатель еще не превысил пиковых значений, зафиксированных в середине и конце прошлого века.

«Это скорее больше похоже не на слабый, а на средний цикл, если брать нашу историю наблюдения», — заявил он.

В августе Богачев рассказал о двух крупных вспышках класса X на Солнце, случившихся после серии взрывов.