Ученые сообщили о появлении на Солнце новых корональных дыр, которые могут начать влиять на Землю ближе к выходным

На обращенной к Земле стороне Солнца появилось несколько новых корональных дыр, которые могут начать влиять на планету ближе к выходным. Об этом «Известиям» сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Подтверждается приход к Земле завтра, в четверг, выброса плазмы от солнечной вспышки M-класса, произошедшей 16 марта. В этой связи ожидаются геомагнитные бури уровня G2–G3», — указано в Telegram-канале.

По данным ученых, глобальная ситуация остается без значимых изменений — сохраняются умеренная вспышечная активность и слабо возмущенный уровень солнечного ветра. По-настоящему крупные события пока не возможны.