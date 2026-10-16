Ученые СГТУ адаптировали ОКТ для контроля качества полимерных композитов
Российские ученые из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина (СГТУ) адаптировали оптическую когерентную томографию (ОКТ) для контроля качества полимерных композитов. Метод, который обычно применяется в медицине, теперь позволяет изучать внутреннюю структуру материалов с помощью света, выявляя скрытые дефекты — пустоты, трещины и расслоения — даже если внешне изделие выглядит неповрежденным, пишет ТАСС.
Такие дефекты критически важны, так как они снижают прочность деталей, используемых в авиации, строительстве, медицине и оборудовании для арктических условий. По словам доцента Ирины Злобиной, композиты могут иметь внутренние пустоты или неравномерное распределение волокон, из-за чего деталь может сломаться под нагрузкой, несмотря на идеальный внешний вид, добавил Ferra.ru.
Работа ведется в рамках гранта Российского научного фонда совместно со специалистами Курчатовского института. Сейчас команда формирует базу данных и изучает способы ускорить обработку информации. В проекте от СГТУ участвуют профессор Николай Бекренев, доцент Ирина Злобина и ассистент Максим Игнатьев. Разработка поможет инженерам точнее оценивать качество изделий и учитывать скрытые слабые места при проектировании.