Ученые СГМУ предложили лечить ряд заболеваний наночастицами серебра от бактерий

Специалисты Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского предложили новый метод борьбы с внутрибольничными инфекциями. Они планируют использовать наночастицы серебра, которые производят почвенные бактерии. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Наночастицы серебра известны своими дезинфицирующими свойствами и считаются эффективными агентами против микробов. Исследования показали, что почвенная бактерия Azospirillum brasilense может производить наночастицы серебра, подходящие для борьбы с синегнойной палочкой — одним из наиболее опасных микроорганизмов, устойчивых к широкому спектру лекарств.

По данным ученых, бактерии рода Azospirillum способны биообразовывать наночастицы различных металлов. Оказалось, что такой метод получения лекарства возможен и не требует использования ядовитых веществ.