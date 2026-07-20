Ученые Сеченовского университета выявили четыре признака старения сердца

Исследователи Сеченовского университета впервые подробно описали возрастные изменения миокарда и выделили четыре клеточных признака старения сердца. Эти данные могут помочь в диагностике и подборе лечения, сообщает Life.ru .

Исследователи Сеченовского университета изучили ткани сердца пациентов с хроническим миокардитом. Они разделили образцы по возрасту пациентов и по факту перенесенного COVID-19.

Первым признаком старения оказалось накопление липофусцина в кардиомиоцитах. Этот «пигмент старения» состоит из окисленных жиров и белков и мешает сердечной мышце сокращаться. У пожилых пациентов его было втрое больше, чем у молодых.

Вторым маркером стали амитосенсцентные клетки, которые перестали делиться, но не погибли. Ученые также выявили уменьшение числа капилляров, через которые ткани получают кислород и питание. У молодых пациентов после COVID-19 при этом наблюдалась компенсаторная реакция организма.

Четвертым признаком стал характер воспаления. У пожилых пациентов иммунный ответ был слабее, но воспаление переходило в хроническую низкоинтенсивную форму и постепенно разрушало сердце. У пациентов с постковидным миокардитом ученые также зафиксировали повышенную программируемую гибель клеток и васкулит мелких сосудов.

В университете отметили, что результаты могут использовать для персонализированной диагностики и лечения. В перспективе они могут лечь в основу препаратов-сенолитиков и мРНК-терапии.