Ученые Сеченовского университета разработали инновационную гидрогелевую систему для лечения ожогов

Ученые Сеченовского университета разработали инновационную гибридную гидрогелевую систему для лечения ожогов, которая способна автоматически выделять лекарства в зависимости от температуры раны. Об этом написало передало РИА «Новости» .

В отличие от традиционных повязок, новая разработка сочетает в себе термочувствительные микро- и наногели с макроматрицей (гидрогелевым носителем). Принцип действия основан на естественном процессе заживления: свежий ожог имеет повышенную температуру, что активирует высвобождение терапевтических компонентов из повязки для интенсивного воздействия, написала газета «Взгляд».

По мере выздоровления рана остывает, и система саморегулируется, постепенно снижая или прекращая подачу медикаментов, тем самым обеспечивая дозированную доставку препаратов непосредственно в очаг поражения и предотвращая их избыточное поступление.