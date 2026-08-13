Ученые Рутгерса связали ранний ужин с улучшением памяти

Клиническое исследование Университета Рутгерса показало, что женщины с лишним весом, которые ели в течение 8–9 часов в день, лучше выполнили ряд когнитивных тестов, чем участницы с 12-часовым режимом питания, передает ridlife.ru .

В исследовании участвовали 47 женщин от 50 до 79 лет с избыточным весом или ожирением. Всем рекомендовали сократить дневной рацион примерно на 500 килокалорий.

Одной группе ограничили прием пищи периодом менее девяти часов в день: в среднем до 8,2 часа, преимущественно с 10:00 до 18:00. Другая группа сохранила привычное 12-часовое окно питания.

Через шесть месяцев обе группы потеряли примерно по 6,8 килограмма. Однако участницы с коротким окном питания лучше справлялись с планированием, решением задач и пространственным мышлением, а также реже ошибались в тестах на память и обучение. Скорость реакции и способность к многозадачности не изменились.

Авторы предупредили, что небольшая выборка не позволяет считать выводы окончательными. Ученые намерены проверить влияние такого режима на циркадные ритмы, обмен веществ и воспалительные процессы, сообщает muksun.fm.