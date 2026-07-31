Ученые РУДН начали работу над экспериментальным методом лечения рака легких

Специалисты Российского университета дружбы народов (РУДН) работают над экспериментальным методом лечения рака легких. В его основе — препарат для снижения холестерина, который в комплексной терапии показывает эффективность в борьбе с агрессивными опухолями, сообщил сайт Zvezdanews .

Ученые исследуют развитие раковой опухоли на лабораторных мышах, лишенных иммунитета. Они вводят подкожно клетки аденокарциномы — самой агрессивной злокачественной опухоли, больше известной как рак легких. Этот вид рака сложен в лечении, и в некоторых случаях традиционные методы, такие как хирургия и химиотерапия, оказываются неэффективными.

«После инъекции опухоль будет какое-то время развиваться, мы ее будем фиксировать с помощью камеры и линейки и записывать результат, а после достижения определенного объема будем ее лечить», — рассказала сотрудник НИИ молекулярной и клеточной медицины РУДН Елена Ганцова.

В рамках исследования ученые используют ингибитор, ранее применявшийся только для снижения холестерина. Их цель — доказать его эффективное воздействие на клетки злокачественной опухоли. Предполагается, что ингибитор делает опухоль более заметной для атакующих ее иммунных клеток.

Кроме того, для уничтожения опухоли применяют адронную терапию — один из современных и щадящих методов лечения рака. Облучение опухоли ведется пучками тяжелых заряженных частиц, которые бьют прицельно, не разрушая здоровые клетки организма.

Влияние ингибитора на рак легких также исследуют специалисты из Китая в рамках совместного проекта с Российским научным фондом. Если эффективность метода будет доказана, ингибиторную терапию рака легких могут начать применять ведущие онкологи во всем мире.