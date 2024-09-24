Ученые РТУ МИРЭА создали способ проверки техники на подлинность по радиогеному

Специалистам РТУ МИРЭА удалось разработать аппаратуру для поиска и регистрации электронных устройств по их радиогеному. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» .

Как рассказал заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Михаил Костин, новый способ поможет в разработке СВЧ-технологий, телемониторинга и ближнего радиообнаружения. Кроме того, он будет полезен для выявления скрытых дефектов электронных средств или проверки их на подлинность.

Радиогеномом называют радиосигнал, который содержит уникальную информацию о физически неклонируемых параметрах электронного устройства, позволяющих его аутентифицировать, пояснил ученый.