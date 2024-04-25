Ученые Российского биотехнологического университета нашли способ лечения тяжелых глазных заболеваний у животных | 360°

25 апреля 2024, 10:50
Ученые Российского биотехнологического университета нашли способ лечения тяжелых глазных заболеваний у животных
В Российском биотехнологическом университете ученые нашли способ лечения кератопатий у животных — группы заболеваний, связанных с поражением роговицы глаза. Как рассказала RT профессор Лариса Сотникова, данная технология не имеет аналогов в мире.
С помощью кросслинкинга роговичного коллагена, процедуры, направленной на укрепление роговицы, животным полностью восстанавливают зрение. Главное преимущество новой технологии заключается в снижении риска возникновения рубцовых помутнений и патологий.
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Восстановление зрения проводится с помощью прибора «Кросскор», имеющего размер шариковой ручки, добавила Сотникова.
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