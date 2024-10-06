Ученые решили «воскресить» птицу додо и мамонта в ближайшие годы

The Sun: вымершую 350 лет назад птицу додо решили возродить к 2028 году

Дронта, или птицу додо, вымершую около 350 лет назад, хотят вернуть к жизни к 2028 году. Об этом сообщило издание The Sun .

За дело решила взяться компания Colossal Biosciences, которая считается первой в мире по возрождению вымерших видов. Дронты обитали на острове Маврикий до прибытия первых поселенцев. Додо не научились бояться людей, поэтому их было легко поймать. Моряки часто употребляли птицу в пищу.

Помимо дронта, ученые собираются «воскресить» шерстистого мамонта и тасманийского тигра.

«Я думаю, что мы, вероятно, создадим небольшие стада мамонтов, тилацинов, дронтов и других животных», — заявил генеральный директор Colossal Biosciences Бен Ламм.

В марте 2024 года ученые из Бата обнаружили в Марокко новый вид морского динозавра. Предположительно, вид под названием Khinjaria вымер около 66 миллионов лет назад. В длину он достигал восьми метров.