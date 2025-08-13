Ученые развеяли миф о случайном характере формирования волн-убийц в Охотском море

Международная группа ученых выяснила причину появления гигантских волн-убийц в Охотском море. Исследования показали, что такие волны возникают не случайно, а вследствие законов природы. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports.

Анализируя многолетние наблюдения, эксперты обнаружили, что явление связано с процессом конструктивной интерференции, когда небольшие волны объединяются в единую мощную волну высотой до 30 метров.

Открытие позволит создать более точные модели предсказания опасных ситуаций на море и повысить безопасность судоходства. Ранее считалось, что возникновение таких необычных волн носит случайный характер, однако новая работа опровергает этот миф.

Ученые уверены, что понимание механизма формирования волн-убийц улучшит проектирование кораблей и прибрежных конструкций.