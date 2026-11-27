Ученые установили, что каменный диск «Колихо», найденный вместе с почти 80 погребениями в дольмене в Туапсинском округе, мог использоваться как инструмент для измерения высоты светил. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, пишет ТАСС .

Памятник датируется примерно 1820–1250 годами до нашей эры. Близких аналогов находке нет, поэтому ее назначение долго оставалось неясным. Специалисты ИИМК РАН несколько лет изучали диск: восстановили порядок его изготовления, следы использования и создали трехмерную модель, чтобы рассмотреть едва различимые знаки, сообщает «Кубань 24».

Знаки и рисунки оказались нанесены по общему расчету. Форма диска с ручкой вверху и риски по периметру указывают, что он служил простейшей «морской» астролябией — инструментом для измерения вертикальных углов и высоты светил над горизонтом. Диск держали вертикально, направляя поворотную планку на светило; когда ее концы совпадали с направлением наблюдения, по шкале определяли угол возвышения. Восьмиконечную звезду на обороте сравнили с Полярной звездой, серповидную фигуру под ней — с Луной.

После исследования диск передадут в Государственный исторический музей в Москве и выставят вместе с дольменом.