Ученые РАН зафиксировали мощную вспышку на Солнце 1 ноября

Сотрудники Лаборатории института солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в ночь на пятницу, 1 ноября, зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Взрыв произошел в области 3878, написали «Известия».
Максимальное излучение вспышки ученые зарегистрировали на земной орбите в 00:20 по московскому времени. При этом они отметили, что балл X2,0, который ей был присвоен, не представляет какой-то угрозы.
В конце октября на Солнце фиксировалась вспышка класса X3,3. Прямого влияния на Землю это событие не оказало, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Центр крупного российского автодилера открылся в Серпухове
Житель Подмосковья получил медаль за спасение упавшего под лед ребенка
Новый пешеходный переход оборудовали в ЖК «Митино О2» в Красногорске
Мемориальную доску в память о тренере Николае Кузине открыли в Подольске
Экскурсию в Подольск провели для клуба «Активное долголетие» из Котельников
Более 500 рыб семейства карповых запустили в Ивановские пруды Красногорска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте