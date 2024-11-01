Ученые РАН зафиксировали мощную вспышку на Солнце 1 ноября

Сотрудники Лаборатории института солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в ночь на пятницу, 1 ноября, зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Взрыв произошел в области 3878, написали «Известия» .

Максимальное излучение вспышки ученые зарегистрировали на земной орбите в 00:20 по московскому времени. При этом они отметили, что балл X2,0, который ей был присвоен, не представляет какой-то угрозы.

В конце октября на Солнце фиксировалась вспышка класса X3,3. Прямого влияния на Землю это событие не оказало, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.