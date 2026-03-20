Ученые РАН выразили обеспокоенность, что ежи рискуют погибнуть из-за потепления

Ученые обеспокоены возможным ранним пробуждением ежей в Москве из-за резкого потепления. Ежи могут проснуться, не набрав достаточно веса для зимовки, и тогда им будет сложно найти достаточно корма, что может привести к гибели животных. Об этом сообщила ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова в беседе с «РИА Новости».