Ученые РАН создали светящуюся керамику с бактерицидными свойствами

Усовершенствованный материал предназначен для использования в оптике, приборостроении, медицине, водоочистке. Исследованиями занималась группа ученых из Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени Тананаева и Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН и Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Одним из главных свойств новой керамики является люминесценция с эффектом ап-конверсии. Обычно люминофоры поглощают энергию и излучают свет с меньшей энергией, новый материал работает «наоборот»: он поглощает невидимое человеческому глазу инфракрасное излучение и преобразует его в видимый свет зеленой или красной области спектра.

Из светящейся керамики можно изготавливать сверхчувствительные оптические сенсоры, а также датчики и счетчики для экстремальных условий. Благодаря особым свойствам керамика под действием обычного дневного света активно убивает бактерии.