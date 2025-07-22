Ученые РАН предупредили о возможных магнитных бурях 23 и 24 июля

Научные институты Российской академии наук предупредили о возможности слабых магнитных бурь на Земле в течение ближайших двух дней. Лаборатории космической физики отметили появление корональной дыры среднего размера, расположенной напротив нашей планеты, что может вызвать незначительные геомагнитные возмущения, написал сайт vse42.ru.
Исследователи оценивают, что скорость солнечного ветра возрастет незначительно, следовательно, угроза мощных магнитных явлений низкая. Вероятность наступления бурь класса G2 и выше равна всего 6%, а продолжительность самих колебаний ограничится максимум двумя сутками.
Такие явления обычно слабо влияют на жизнедеятельность людей и работу электронных приборов, однако метеочувствительным лицам рекомендуется внимательно наблюдать за самочувствием.
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