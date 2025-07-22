Ученые РАН предупредили о возможных магнитных бурях 23 и 24 июля

Научные институты Российской академии наук предупредили о возможности слабых магнитных бурь на Земле в течение ближайших двух дней. Лаборатории космической физики отметили появление корональной дыры среднего размера, расположенной напротив нашей планеты, что может вызвать незначительные геомагнитные возмущения, написал сайт vse42.ru .

Исследователи оценивают, что скорость солнечного ветра возрастет незначительно, следовательно, угроза мощных магнитных явлений низкая. Вероятность наступления бурь класса G2 и выше равна всего 6%, а продолжительность самих колебаний ограничится максимум двумя сутками.

Такие явления обычно слабо влияют на жизнедеятельность людей и работу электронных приборов, однако метеочувствительным лицам рекомендуется внимательно наблюдать за самочувствием.