Ученые РАН предложили идеи по повышению точности прогнозирования штормов

Особенности рельефа морского дна и береговой линии играют ключевую роль в прогнозировании экстремальных штормов в больших водных пространствах, наряду с силой и направлением ветра. Специалисты Морского гидрофизического института РАН предложили рекомендации по улучшению точности подобных прогнозов для Черного моря. Результаты исследований были опубликованы в журнале Pure and Applied Geophysics .

Для улучшения точности прогнозов в будущем, сотрудники Морского гидрофизического института РАН (МГИ РАН) совместно с Институтом автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН провели анализ различных методов моделирования волн в условиях экстремальной погоды, написал сайт MK.Ru.

Соавтор исследования, старший научный сотрудник Мария Юровская сообщила, что действительно обоснованные физические прогнозы штормов стали возможны лишь с середины прошлого столетия благодаря разработке теории развития ветровых волнений. Сегодня ученые применяют несколько ключевых волновых моделей для своих расчетов.

Параметры морских волн обычно измеряются либо с использованием контактных датчиков (таких как буи и волнографы), либо дистанционно, например, посредством спутниковых систем. В Морском гидрофизическом институте РАН был проведен детальный анализ применимости нескольких самых распространенных моделей, а также сравнение их эффективности с учетом собственных разработок института.

Исследователи выяснили, что повышение детализации данных о ветре не всегда ведет к улучшению точности прогнозов волн. В некоторых прибрежных зонах гораздо большее значение приобретают особенности рельефа морского дна, причем с разрешением вплоть до десятков метров.