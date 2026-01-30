Ученые РАН нашли в сардинах вещество, способное восстанавливать мозг после травм

Специалисты Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН обнаружили, что вещество N-стеаридоноилэтаноламид, полученное из липидного экстракта дальневосточной сардины Sardinops melanostictus (иваси), обладает нейропротекторными свойствами. Об этом сообщили «Известия» .

В ходе эксперимента на мышах с легкой черепно-мозговой травмой ученые оценивали поведенческие реакции животных, уровень нейровоспаления, активность нейрогенеза, а также структуру и молекулярный состав синапсов в гиппокампе.

Исследование показало, что введение производного омега-3 способствовало ослаблению астроцитарной реактивности, восстановлению синаптической структуры и нормализации ряда молекулярных маркеров пластичности. Лечение снижало уровень тревожного поведения у животных после травмы, при этом базовые когнитивные функции сохранялись.